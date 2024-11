Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a fost inclusa in prestigiosul clasament Shanghai Ranking. Pe ce loc se afla

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a fost inclusa in clasamentul universitar Shanghai Ranking 2024, pe domeniul de studii Matematica, pentru al doilea an consecutiv.Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) confirma, pentru al doilea an consecutiv, excelenta in cercetare - prin includerea in clasamentul universitar Shanghai Ranking 2024 pe domeniul de studii Matematica, situandu-se intre locurile 151 - 200 la nivel mondial!Clasamentul Shanghai evalueaza universitatile utilizand ... citește toată știrea