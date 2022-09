Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a participat la intalnirea din cadrul initiativei Startup Villages a Comisiei Europene

Reprezentantii Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, rectorul Prof.dr.ing. Vasile Esopa si prorectorul Prof.dr.ing. Daniela Popescu, au participat la forumul care a reunit sase aliante de tip Universitati Europene, in cadrul initiativei Startup Villages a Comisiei Europene, initiativa mentionata in Noua Agenda Europeana de Cercetare si Inovare (New European Research and Innovation Agenda - NEIA).Evenimentul a fost gazduit de Universitatea din Salamanca, Spania, in perioada 5 - 6 septembrie ... citeste toata stirea