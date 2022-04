Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - in topul universitatilor in Inginerie si Tehnologie, conform QS World University Rankings 2022

Unul dintre cele mai prestigioase clasamente internationale de ierarhizare valorica a universitatilor pe diferite domenii si specializari, QS World University Rankings by Subject, realizat de catre compania Quacquarelli Symonds din Marea Britanie, a dat publicitatii miercuri, 6 aprilie a.c. rezultatele pe anul 2022.In acest an, QS World University Rankings by Subject include un numar de 1.543 de universitati si un total de 51 de specializari, grupate in cinci mari domenii stiintifice/academice. ... citeste toata stirea