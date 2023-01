Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca - singura universitate din Romania implicata in doua noi proiecte Erasmus+

Comisia Europeana va sustine in urmatoarea perioada proiecte de pilotare a doua instrumente noi in domeniul invatamantului superior: diploma europeana comuna si statutul juridic european al aliantelor de universitati europene.In calitate de membru a Universitatii Europene de Tehnologie / European University of Technology EUt+, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) este castigatoarea a cate unui proiect din fiecare categorie: JEDI - Joint European Degree lebel in Engineering - Toward a ... citeste toata stirea