Mii de angajati M.A.I. si agenti se securitate privati se vor asigura ca toti participantii la editia UNTOLD din acest an sunt in siguranta. UNTOLD e unul dintre cele mai mari festivaluri din lume.De joi, 3 august, orasul Cluj-Napoca va gazdui cea de-a 8-a editie a festivalului UNTOLD, care va aduce, in universul sau magic, peste 250 de artisti nationali si internationali de top, alaturi de echipele lor si zeci de mii de fani din Romania si din intreaga lume. Pentru cele 4 zile si 4 nopti, ... citeste toata stirea