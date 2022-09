UNTOLD 2023 va avea loc in 3-6 august. Cand se vand primele abonamente

Cea de-a opta editie UNTOLD va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Cu un capitol nou si personaje surprinzatoare, fanii, impreuna cu artistii, vor scrie in 2023 o noua poveste din universul magic UNTOLD.Pe langa cei mai buni DJ-i din lume, organizatorii spun ca anul 2023 va aduce in line-up-ul festivalului trupe care vin pentru prima data in Romania si artisti pe care fanii si-i doresc pe scena principala UNTOLD. Editia cu numarul 8 aduce si o poveste noua, personaje noi si multe ... citeste toata stirea