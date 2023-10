Cea de-a noua editie a magiei Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din intreaga lume, va avea loc in perioada 8-11 august 2024, in Cluj-Napoca. Pe langa cei mai mari DJ din lume, organizatorii spun ca anul 2024 va aduce in line-up-ul festivalului artisti live in premiera pentru Romania, pe care fanii si-i doresc pe scena principala Untold.URMATOARELE ABONAMENTE VOR FI DISPONIBILE DIN 17 OCTOMBRIEFanii UNTOLD care doresc sa fie parte din cea de-a 9-a editie a festivalului se pot ... citeste toata stirea