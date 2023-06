Untold se muta in Dubai, unde va avea loc un mega festival in februarie 2024.UNTOLD, brand romanesc nascut la Cluj, devine partenerul cheie in entertainment al orasului Dubai, cea mai futuristica si inovativa destinatie din lume!Pentru a marca debutul in orasul viitorului, UNTOLD si Armin Van Buuren au stabilit doua recorduri mondiale, pe cea mai cunoscuta cladire din lume, Burj Khalifa, simbol al orasului Dubai: un show live la cea mai mare inaltime realizat vreodata pe cea mai inalta ... citeste toata stirea