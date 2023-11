Pentru al treilea an la rand, creatorii celei mai mari frumoase experiente de festival, Untold, participa la evenimentul organizat de Organizatia Salvati Copiii la Muzeul National de Arta al Romaniei, cu un brad realizat de echipa de creatie, un concept uniccare va spune o poveste."In fiecare an, Craciunul pare ca intoarce o oglinda magica inspre fiecare dintre noi, iar adevarata magie consta in faptul ca aceasta oglinda pare ca ne conecteaza cu cei din jur, si atunci devenim prezenti: o ... citeste toata stirea