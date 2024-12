Untold si Banca Transilvania lanseaza campania "United by Hope" in sprijinul Asociatiei Blondie

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, si Banca Transilvania, lider in domeniul bancar din Romania, au lansat campania "United by Hope" pentru a sprijini Asociatia Blondie in acoperirea costurilor pentru zborurile medicale esentiale ale copiilor grav bolnavi. Prin campania "United by Hope", UNTOLD ofera fanilor sansa de a face parte dintr-o initiativa caritabila, demonstrand ca magia festivalului poate avea un impact real in comunitate.Campania implica o contributie ... citește toată știrea