Untold Universe isi pregateste expansiunea internationala alaturi de Mozaik Investments pentru extinderea brandului Untold la nivel global, incepand din 2023

Untold Universe, cel mai mare jucator de pe piata de entertainment din estul Europei, a semnat un acord angajant cu Mozaik Investments, prin care compania va intra in actionariatul grupului Untold cu un pachet minoritar, urmand a furniza capital de crestere pentru dezvoltarea proiectelor in plan regional si international."Parteneriatul are ca scop extinderea internationala a grupului de entertainment fondat la Cluj-Napoca in anul 2015, dar si transformarea brandului Untold intr-un brand cu ... citeste toata stirea