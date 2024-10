UNTOLD X: Editie aniversara LEGENDARA / Line-up cu artisti care vor performa in premiera in Romania

UNTOLD, festivalul care ocupa locul 3 in topul celor mai mari evenimente muzicale din lume, se pregateste sa scrie istorie in 2025 cu o editie aniversara memorabila, care va avea loc in perioada 7-10 august.Anul viitor, festivalul UNTOLD isi invita fanii sa celebreze cea mai spectaculoasa editie de pana acum - 10 ani de experiente unice, libertate, respect si diversitate.Inca de la prima editie din 2015, UNTOLD a reusit sa creeze un univers care atrage zeci de mii de fani din toate ... citește toată știrea