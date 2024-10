Unul dintre cele mai longevive targuri din Romania, atestat de peste doua secole, are loc weekendul viitor in comuna clujeana Negreni.E vorba de celebrul "Fechetau", targul organizat in comuna clujeana Negreni de secole intregi in fiecare an in al doilea sfarsit de saptamana din octombrie. Targul e unul dintre foarte putinele de pe teritoriul Romaniei care e organizat si acum, in fiecare an.In fiecare an, in al doilea sfarsit de saptamana din luna octombrie, de cel putin doua sute de ani, ... citește toată știrea