Unul dintre cele mai neobisnuite festivaluri din Romania, Lights On, care aduce in tara instalatii artistice de lumina, revine in Cluj, primele instalatii prezentate azi

Unul dintre cele mai neobisnuite festivaluri din Romania, Lights On, care aduce in tara instalatii artistice de lumina, revine in Cluj-Napoca intre 18 si 27 noiembrie, anunta azi organizatorii.Asociatia Daisler anunta azi lansarea editiei cu numarul cinci al unuia dintre cele mai nonconformiste evenimente din tara, festivalul de instalatii de lumina Lights On. Artisti din Polonia, Franta, Olanda, Marea Britanie si Romania expun lucrari in premiera in cadrul festivalului care va avea loc intre ... citeste toata stirea