Unul dintre cele mai puternice cutremure inregistrate in ultimele doua secole in zona Clujului a avut loc in 10 august 1994: geamuri sparte, ziduri crapate, tencuieli cazute

Unul dintre cele mai puternice cutremure inregistrate in ultimele doua secole in zona Clujului a avut loc in 10 august 1994.In ziua respectiva, la ora 14 si 6 minute, s-a produs in regiunea orasului Dej un cutremur la adancimea de 10 kilometri, cu amplitudinea de 4,5 grade pe scara Richter. "Cutremurul s-a simtit la Gherla si in imprejurimi", relata cotidianul Adevarul de Cluj in urmatoarea zi. "S-au produs cutremure materiale, ca de exemplu caderi de cosuri, geamuri sparte, ziduri crapate, ... citeste toata stirea