Unul dintre membrii fondatori ai cunoscutei trupe Compact, clujeanul Lelut Vasilescu, a decedat

Unul dintre membrii fondatori ai cunoscutei trupe Compact a decedat, azi."Colegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeasi camera, am cantat mii de spectacole impreuna... acum simt un gol in suflet, dar sunt linistit ca a plecat intr-o lume mai buna. Dragul meu prieten Lelut Vasilescu, drum bun", se arata intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook a Compact B.Totodata primarul din Campia Turzii, oras al carui cetatean de onoare a fost Vasilescu, a transmis la randul sau un mesaj ... citeste toata stirea