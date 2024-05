Unul dintre pasagerii raniti in gravul accident din aceasta dupa-masa din Sannicoara a decedat la spital.Unul dintre pasagerii transportati la spital dupa accident, un barbat in varsta de 47 de ani a decedat la unitatea medicala, a precizat Politia in aceasta seara.Amintim, soferul si doi pasageri dintr-o masina Logan lovita intr-un grav accident de circulatie in Sannicoara in aceasta seara in jurul orei 18 au fost transportati ... citește toată știrea