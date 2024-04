Unul dintre voluntarii care au contribuit in urma cu doua seri la stingerea flacarilor care au cuprins padurea Faget acuza ca pompierii nu si-au facut treaba. "Mi s-a parut cu adevarat criminala organizarea actiunii de stingere a incendiului"

Unul dintre voluntarii care au contribuit in urma cu doua seri la stingerea flacarilor care au cuprins padurea Faget acuza ca pompierii nu si-au facut treaba corespunzator si drept urmare focarele s-au reaprins - aceasta in cazul in care au fost stinse de la bun inceput.Clujeanca Mona Varga a fost unul dintre voluntarii care in urma cu doua seri au ajutat alaturi de pompieri, padurari si alti voluntari, la stingerea flacarilor care au cuprins zece hectare din padurea Faget, din Manastur. ... citește toată știrea