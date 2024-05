UPDATE 10:30 Un accident de circulatie cu trei masini implicate in Jucu in aceasta dimineata. Circulatia a fost reluata - VIDEO

Un accident a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Jucu, pe drumul Cluj-Dej. Din primele informatii se pare ca trei masini au fost implicate in incident. Politia efectueaza cercetari la fata locului.Atentie se circula cu dificultate. Traficul este extrem de aglomerat, mai ales ca este ora de trafic maxim, la care oamenii se deplaseaza catre locurile de munca si pentru a duce copii la scoala. Vom reveni cu informatii. ... citește toată știrea