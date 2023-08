Din nou miroase a gunoi in putrefactie in mai multe cartiere din Cluj-Napoca. Oamenii spun ca au ajuns in aceste perioade caniculare sa stea cu geamurile inchise deoarece mirosul de afara este insuportabil. In mediul online s-a ajuns sa se faca topuri cu zonele unde miroase cel mai urat. In Marasti, Someseni, Sopor, Intre Lacuri, situatia este insuportabila.Oficial, in 29 august, putoarea de gunoi se resimte si in cartierele Manastur sau Grigorescu. Activistii din oras arata in mediul online ... citeste toata stirea