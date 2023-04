Primaria se razboieste in instanta pe spete urbanistice cu o firma, detinuta de doi fosti oameni de incredere ai primarului Emil Boc, la conducerea orasului, societate care a edificat deja ansamblul imobiliar in cauza in Cluj si l-a vandut integral. Firma GPA Real Estate Invest SRL a fost chemata in instanta in vara lui 2022 pentru a desfiinta o serie de lucrarile de constructii executate nelegal la subsolul unui bloc de locuinte de pe strada Cosasilor 3-7 din Cluj-Napoca, arata gazetadecluj.ro. ... citeste toata stirea