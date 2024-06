Urcare spectaculoasa in singurul clasament anual dedicat industriei de evenimente. UNTOLD, pozitionat pe locul 3 in topul celor mai mari festivaluri din lume

Festivalul UNTOLD a primit inca o confirmare ca este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume. In 2024 festivalul UNTOLD, organizat in Cluj-Napoca, marcheaza o urcare spectaculoasa de trei pozitii in singurul clasament anul dedicat industriei de evenimente. UNTOLD ocupa locul 3 in topul celor mai mari festivaluri din lume, dupa Tomorrowland si EDC Las Vegas. Festivalul a devansat festivaluri cu zeci de ani de traditie precum Glastonbury, Coachella, Burning Man si ULTRA Music, ... citește toată știrea