Urgenta falsa care i-a blocat pe medicii clujeni ore in sir pe coclauri. A sunat la 112 pentru a ajunge gratis la oras

Un apel la 112 din Valea Fanatelor, Cluj-Napoca, anunta ca un barbat de 60 de ani se afla in stare grava. Pe drumul spre stana unde se afla asa-zisul pacient, Ambulanta s-a impotmolit, astfel ca a fost nevoie de mutarea aparaturii medicale in doua masini de teren pentru a ajunge la barbat. Acesta nu avea nimic, insa. Intamplarea a fost povestita pe pagina de Facebook a ISU Cluj."Ieri, pe la ora 15:00, o ambulanta SMURD a fost solicitata sa intervina la un caz medical in Valea Fanatelor. Cel ... citeste toata stirea