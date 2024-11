Urgentele din Cluj intra in renovare o luna, se reduce substantial capacitatea de preluare a pacientilor, au prioritate cei critici

Unitatea de Primire a Urgentelor de la spitalul judetean din Cluj intra in renovari o luna, e asteptat deranj pentru pacienti si apartinatori.Astfel, de azi timp de o luna, pana in 22 decembrie, in Unitatea de Primire a Urgentelor sunt programate lucrari de reparatii, intretinere si igienizare, mai precis in sectorul de evaluare si tratament imediat pentru urgente de cod galben, in compartimentul tampon de observatie si ventilatie, in camera de resuscitare, in camera de izolare pentru ... citește toată știrea