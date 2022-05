Urmarit international, cautat de autoritatile maghiare, a fost depistat la Cluj

Pe raza municipiului Turda, a fost depistat joi, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Oradea care, la momentul solicitarii documentelor, ar fi prezentat un permis de conducere care apartinea altei persoane. Politistii clujeni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de fals privind identitatea."Existand suspiciuni cu privire la identitatea persoanei, politistii l-au condus pe barbat la sediul unitatii de politie unde, in ... citeste toata stirea