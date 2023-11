Lucrarile la Metroul Clujului vor fi de o complexitate greu de imaginat. Fara indoiala ca nici Primaria Cluj-Napoca nu intelege magnitudinea "tsunamiului" pe care il va crea in trafic.Conform unor surse, Primaria Cluj-Napoca vrea sa schimbe modul in care se circula pentru a se putea lucra la gurile de metrou, dar nimic nu s-a spus in mod public, inca. In momentul in care a fost intrebat cum se va sapa la gurile de metrou, Primarul Emil Boc a declarat ca acest lucru il stiu specialistii. Nici ... citeste toata stirea