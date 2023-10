ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 23 octombrie - 5 noiembrie 2023.Potrivit specialistilor, in primul interval vremea se va mentine calda, dar revin ploile in vest, centru si nord. In sud si sud-est, vor fi in continuare temperaturi de vara, cu maxime de peste 25 grade Celsius.Vremea in TransilvaniaIn primele trei zile ale intervalului va fi vreme calda cu maxime in jurul a 22 de grade, apoi pana la finalul ... citeste toata stirea