Urmeaza exproprierile pentru proiectul de electrificare a caii ferate Cluj-Episcopia Bihor. Despagubiri de peste 45,5 milioane lei pentru terenurile si constructiile afectate de traseu

Ministerul Transporturilor a lansat in consultare publica proiectul de Hotarare de Guvern care include lista si valoarea despagubirilor pentru terenurile, cladirile si imprejmuirile afectate de proiectul de electrificare al caii ferate, Cluj-Episcopia Bihor, aflat in prezent in procedura de licitatie de proiectare si executie, proiect impartit in loturi si finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Observatiile se pot face pana in data de 24 octombrie. Valaorea ... citeste toata stirea