Urmeaza o perioada dificila pentru romani! Ilie Bolojan ia in calcul o crestere a taxelor si impozitelor: "Am cheltuit mai mult decat ne-am putut permite"

Ilie Bolojan, presedintele interimar al Romaniei, a declarat ca tara noastra a cheltuit de multi ani mai mult decat isi putea permite, indicand ca solutii in acest caz reducerea cheltuielilor de functionare sau cresterea taxelor si impozitelor.Mai mult, Bolojan a amintit de faptul ca doar in 2024, Romania imprumuta saptamanal 1 miliard de euro ca sa asigure niste echilibre bugetare."Noi am cheltuit de multi ani de zile mai mult decat ne-am putut permite. Am luat imprumuturi mari. Ganditi-va ... citește toată știrea