Mai multe avertizari in legatura cu prezenta ursilor in zonele locuite au fost emise in ultima vreme. Localnicii din Catina au observat zilele trecute urme de ursi, iar acum un om a reusit sa fotografieze un exemplar, langa o padure.Aparitia de la Catina a avut loc in zona cunoscuta sub numele Dealul Coprului. Potrivit unei localnice, ursul a fost vazut si fotografiat de un tractorist, ... citeste toata stirea