Un urs a fost semnalat in Feleacu, la punctul de belvedere, de la sensul giratoriu in dreapta."Acolo stau masinile si oamenii se uita la oras. Stateam afara din masina si am auzit ragete. Initial am crezut ca sunt vite, dar apoi ne-am prins ca nu sunt pe camp si nu noaptea. Era ursul.Am sters-o ... citeste toata stirea