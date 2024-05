Urs surprins in curtea unei cabane din Cluj! Ce trebuie sa faceti daca dati peste un astfel de animal

Prezenta unui urs a fost semnalata intr-o localitate din Cluj. Este vorba despre un exemplar surprins marti in curtea unei cabane vanatoresti din zona Onau, de pe raza localitatii Bontida.Reprezentantii Primariei Bontida au emis o avertizare, sugerand cetatenilor sa nu se apropie de zona in care animalul a fost semnalat, informeaza gherlainfo.ro,,Va rugam sa evitati deplasarile in aceasta zona", au transmis reprezentantii Primariei.Potrivit localnicilor, ursul ar avea si un pui: ,,I-am ... citește toată știrea