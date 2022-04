Urs vazut in padurea de la iesire din Baciu: Aveti grija! - FOTO

Un urs a fost semnalat in padurea de la iesire din Baciu, spre Salaj."Joi am vazut un urs in jurul orei 20.00, in padurea de la iesire din Baciu catre Salaj! Aveti grija!", a semnalat un localnic.Altcineva a precizat ca sunt chiar mai multi: "Dati cate o tura seara pe deal cu masina, si intalniti minim 3 urechiati".Ursul surprins joi nu se vede foarte bine, dar nici nu este indicat sa va apropiati foarte mult de aceste animale superbe.Ce faci cand te intalnesti cu ursul in padure? 10 ... citeste toata stirea