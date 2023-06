Doi ursi au fost fotografiati de un barbat din Gilau, pe raza localitatii Macau, comuna Aghiresu.Din imagini se vede ca sunt doua exemplare adulte, care probabil au si pui in zona impadurita din Aghiresu. Ursii sunt tot mai prezenti in judetul Cluj, pana acum fiind alerte din zona Sic, Geaca si Suatu.Oamenii cred, fara a exista dovezi in acest sens, ca ursii au fost adusi in mod intentionat si lasati liberi in zonele impadurile din judetul Cluj.10 sfaturi utile de pus in practica atunci cand ... citeste toata stirea