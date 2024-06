USAMV Cluj, noi acuzatii! Un angajat acuza universitatea de concediere abuziva, in timp ce era in concediu medical/Totul dupa un lung sir de hartuiri

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napocaeste din nou tinta unor acuzatii de nelegalitati. De aceasta data, un angajatacuza institutia ca l-a concediat in mod abuziv in timp ce era in concediumedical si totul dupa un sir de hartuiri care s-au produs pe parcursul unui an.Chereches Gabriel avea functia de tehnician debutant (M) laDepartamentul Ingineria Produselor Alimentare, Statiile pilot FSTA din cadrulUSAMV Cluj-Napoca. La un an de la angajare, a trebuit ... citește toată știrea