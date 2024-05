USR, alaturi de soferi in traficul infernal de la nodul N! Viorel Baltaretu, candidat la Primaria Cluj: "Facem centura in 4 ani" - VIDEO(P)

Centura metropolitana a Clujului, promisa de 20 de ani de administratia Boc ramane in continuare doar pe hartie. In timp ce clujenii se sufoca in traficul infernal pe drumul Cluj-Floresti, primarul se zbate de circa 2 ani sa scoata proiectul la licitatie, ambele tentative insa, au esuat.USR Cluj a anuntat soferii clujeni ca este alaturi de ei in lupta pentru o infrastructura decenta. Traficul din Cluj-Napoca devine mai aglomerat pe zi ce trece. Multi clujeni s-au mutat in Floresti din cauza ... citește toată știrea