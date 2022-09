USR cere demisia Ministrului Educatiei: "Nu a facut decat sa legifereze in interesul plagiatorilor"

USR cere demisia lui Sorin Cimpeanu din functia de ministru al Educatiei, dupa acuzatiile de plagiat."Cimpeanu, demisia! Aparatorul plagiatorilor, care el insusi este un plagiator, nu mai are ce cauta nici macar o secunda in fruntea Ministerul Educatiei. Cea mai recenta investigatie facuta de jurnalista Emilia Sercan arata, negru pe alb, cum Sorin Cimpeanu nu doar ca a copiat intr-un curs universitar capitole din munca altor profesori universitari, dar si-a insusit apoi in mod fraudulos ... citeste toata stirea