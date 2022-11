USR Cluj are conducere completa, dupa ce o parte dintre membrii formatiunii s-au mutat in partidul REPER. Deputatul Oana Murariu, presedintele USR Cluj se sprijina pe noii membri alesi ai Biroului Judetean

Conform rezultatelor alegerilor desfasurate in ultimele doua zile, in noul Birou Judetean al USR Cluj au fost desemnati noi membri care vin in completarea Comisiei Judetene de Arbitraj, dupa ce deputatul Oana Murariu a devenit presedintele organizatiei judetene pe data de 29 octombrie.Alegerile de la Cluj s-au desfasurat sub noua sigla anuntata de USR la nivel national.Potrivit informatiilor transmise de USR Cluj, strategia politica a USR Cluj se va concentra pe intarirea fiecarei ... citeste toata stirea