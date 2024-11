USR Cluj cere URGENT reducerea taxarii muncii. Tinerii vor ramane cu 1000 de lei in plus la salariu:"Trebuie oprit dezmatul pe bani publici!"

Romanie care te respecta, un stat pentru romani. USR, un partid in slujbaoamenilorUniunea SalvatiRomania (USR) si-a lansat oficial programul pentru alegerile prezidentiale siparlamentare, un program centrat pe reforma statului si pe modul in care acestase raporteaza la cetatenii sai. USR propune un parteneriat real intre stat sicetatean, in care acesta din urma sa nu mai fie privit doar ca sursa de taxe.Taxe mai mici, o viata mai buna pentru romaniRomania are ceamai mare ... citește toată știrea