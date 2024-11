USR Cluj lanseaza un veritabil "dream team" pentru parlamentare: Experti in educatie, sanatate si digitalizare pentru o Romanie moderna

Veritabil "dreamteam" propus de USR Cluj pentru alegerile parlamentareUSR anunta azi, la debutul oficial alcampaniei electorale parlamentare ca vine in fata clujenilor pentru votul din 1decembrie cu un veritabil "dream team"/ "echipa de vis". USR vrea ca prin votulclujenilor sa duca in parlament o echipa de profesionisti in domeniile lor deactivitate, indiferent ca vorbim de etnici maghiari sau romani, femei saubarbati, fete noi sau cu experienta unui prim mandat detinut deja.Cu ... citește toată știrea