USR, Congres pentru alegerea noului Birou National dar si a candidatului pentru presedintia Romaniei / Sefa USR Cluj, Oana Murariu candideaza pentru o pozitie in Biroul National

USR organizeaza, sambata, un congres extraordinar in care vor fi alesi membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale, transmite Agerpres. Printre candidati la o pozitie de conducere in Biroul National al USR se numara si presedinta filialei Cluj, Oana Murariu.La congres, care va incepe la ora 10,00, sunt asteptati 600 de delegati.Comisia Electorala a USR a validat, joi, candidaturile a trei membri ai partidului care s-au inscris in cursa interna pentru ... citește toată știrea