USR il reclama pe Tise la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce presedintele CJ Cluj i-a facut autisti pe consilierii judeteni ai partidului

USR atrage atentia ca vor sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce presedintele Consiliul Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a adus injurii consilierilor judeteni in cadrul sedintei din 14 iunie, numindu-i, printre altele, "autisti". Partidul sustine ca presedintele CJ a ales sa transforme sedinta deliberativului judetean intr-un circ, tocmai pentru a disrage atentia cu privire angajarile pe care vrea sa le faca in aparatul administrativ, intr-o perioada in care coalitia ... citeste toata stirea