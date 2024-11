USR si PSD au variante proprii privind clasamentul dupa renumararea voturilor

UPDATE: Deputata si vicepresedinta USR Oana Esoiu afirma ca dupa renumararea voturilor din circa 90% din sectii, diferenta intre Elena Lasconi si Marcel Ciolacu se mentine la aproximativ 4500 de voturi, in favoarea candidatei USR. "Nu au fost gasite niciunde voturi mutate de la Ludovic Orban la Elena Lasconi, acea stire vanturata la unele televiziuni nu am gasit sa aiba temei real. Chiar si cele trei sectii din sesizarea domnului Terhes, fost europarlamentar PSD si AUR, nu aveau voturi in plus ... citește toată știrea