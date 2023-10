Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a derulat, in parteneriat cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca, un proiect de realizare a unor centrale fotovoltaice, finantat prin "Programul pentru energie in Romania", prin Mecanismele financiare SEE si Norvegia, 2014 - 2021.Cele 144 de panouri fotovoltaice au o putere instalata de 44 kWp si au fost montate pe sala de sport a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca situata pe Bulevardul Muncii. Se ... citeste toata stirea