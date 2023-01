UTCN - castigatoare a proiectului de infiintare a Centrului National de Competente pentru Orase Inteligente - Climatic Neutre

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN), impreuna cu Universitatea Politehnica Bucuresti - coordonator, a castigat la finalul anului 2022 un proiect complex de infiintare a unui Centru National de Competente pentru Orase Inteligente - Climatic Neutre, in urma unei competitii la cel mai inalt nivel in domeniu, consolidand in acest fel amplasarea orasului nostru Cluj-Napoca, in topul oraselor inteligente la nivel european.Astfel, in data de 29 decembrie 2022 a fost semnat contractul de ... citeste toata stirea