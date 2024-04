UTCN - in topul universitatilor in specializarile din Inginerie si Tehnologie conform QS World University Rankings by Subject 2024

In urma prestigiosului clasament dat publicitatii miercuri, 10 aprilie 2024, de QS World University Rankings by Subject, realizat de catre compania Quacquarelli Symonds din Marea Britanie, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) este una dintre cele 7 universitati romanesti prezente in editia din acest an.In domeniul fundamental Engineering & Technology, UTCN se remarca cu 3 aparitii in clasamentele pe specializari, unde ocupa pozitii remarcabile avand in vedere numarul mare de ... citește toată știrea