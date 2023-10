Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) este onorata sa anunte lansarea Proiectului BIGALPS, proiect de tip EIC Transition, care are ca scop revolutionarea domeniului stabilizarii pamantului. Acest proiect, finantat de (EIC) European Innovation Council and SMEs Executive Agency prin programul HORIZON-EIC-2022-TRANSITION-01 si SERI (State Secretariat for Education, Research and Innovation, Elvetia), reprezinta primul proiect de acest tip castigat in Romania.Cu ocazia lansarii proiectului, ... citeste toata stirea