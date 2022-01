Va avea Clujul un cartier nou, construit de la 0? Primaria anunta finalizarea negocierilor cu proprietarii de terenuri din Sopor, pentru anul 2022

Administratia locala spera sa demareze curand lucrarile pentru cel mai modern cartier din Romania. Emil Boc precizeaza ca in acest an, vor fi finalizate negocierile cu proprietarii de terenuri din Sopor.Potrivit planului, Sopor este un cartier care va fi proiectat de la zero. Pentru prima data, dupa anul 1989, se va planifica initial infrastructura cartierului, iar ulterior autoritatile vor aproba constructia acestuia.Primarul a declarat, joi dimineata, ca acest cartier va avea pe o raza de ... citeste toata stirea