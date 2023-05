Civicii clujeni cer protejarea ariei naturale Fagetul Clujului prin instituirea unei zone tampon de protectie a acesteia in partea de sud, pe toata lungimea invecinarii cu UAT Ciurila, in care sa nu se poata interveni cu constructii de nici un fel si care sa nu poata fi schimbata in categorie de folosinta intravilan."In data de 12.12.2022 am depus cererea de arie protejata Natura 2000 Faget Sud - Colonia Faget. Care cuprinde zona cu pasuni, mlastini si arinisurile Fagetului de Sud Colonia ... citeste toata stirea