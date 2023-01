Va face Cluj un pas catre Floresti sau alte localitati? Legea care le permite localitatilor sa se uneasca in consortii administrative a fost adoptata

Pe 4 ianuarie Parlamentul a adoptat legea care permite localitatilor sa se uneasca in consortii administrative. Calin Groza, consilier local USR Cluj-Napoca, spune ca Clujul poate fi primul judet in care se pune in aplicare legea consortiilor administrative.Pana acum cadrul legislativ permitea doar unificarea voluntara intre doua sau mai multe localitati prin referendum local. Au existat doua precedente de unificare prin referendum local, ambele nereusite, la Oradea in 2015 si la Buzau in 2021. ... citeste toata stirea